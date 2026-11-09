MITSUI-SOKO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MITSUI-SOKO lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 41.14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MITSUI-SOKO 30.95 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat MITSUI-SOKO 84.84 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73.39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch