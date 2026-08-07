MITSUI-SOKO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MITSUI-SOKO hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.150 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MITSUI-SOKO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 506.4 Millionen USD im Vergleich zu 509.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch