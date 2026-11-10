Mitsui OSKLines vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsui OSKLines hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 344.07 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui OSKLines 184.36 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 544.04 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 24.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 437.07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch