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10.08.2026 06:37:00
Mitsui OSKLines verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mitsui OSKLines hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 177.69 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 152.89 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Mitsui OSKLines 730.99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 432.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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