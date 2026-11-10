Mitsui OSKLines gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mitsui OSKLines lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.630 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.42 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2.96 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch