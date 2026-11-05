Mitsui öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsui hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 99.15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 80.73 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3’974.46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3’459.17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch