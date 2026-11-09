MITSUI MINING zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MITSUI MINING hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.94 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.30 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 27.91 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MITSUI MINING 25.44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch