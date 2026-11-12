Mitsui Mining Smelting stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui Mining Smelting hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.44 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch