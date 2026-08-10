MITSUI MINING hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MITSUI MINING hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.39 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.980 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.19 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 16.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch