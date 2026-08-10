Mitsui Mining and Smelting: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mitsui Mining and Smelting veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 294.08 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsui Mining and Smelting -104.410 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 201.60 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 169.04 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch