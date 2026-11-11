Mitsui Mining and Smelting präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsui Mining and Smelting hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 39.71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Mining and Smelting 43.75 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsui Mining and Smelting in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 229.47 Milliarden JPY im Vergleich zu 195.27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch