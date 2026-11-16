Mitsui Matsushima: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mitsui Matsushima hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 46.17 JPY gegenüber 50.64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 16.27 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsui Matsushima 16.53 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch