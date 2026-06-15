Mitsui High-tec hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mitsui High-tec hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 25.09 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5.30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.89 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54.68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch