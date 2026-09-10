Mitsui High-tec gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mitsui High-tec hat am 09.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29.32 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17.63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68.79 Milliarden JPY – ein Plus von 28.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsui High-tec 53.66 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15.87 JPY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 62.45 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.ch