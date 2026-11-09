Mitsui Fudosan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mitsui Fudosan hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23.53 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 10.07 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mitsui Fudosan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 598.56 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 551.10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch