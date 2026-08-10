Mitsui Fudosan legte Quartalsergebnis vor

Mitsui Fudosan äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 28.04 JPY, nach 44.81 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 616.93 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 23.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 802.32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch