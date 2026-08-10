|
10.08.2026 06:37:00
Mitsui Fudosan legte Quartalsergebnis vor
Mitsui Fudosan äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 28.04 JPY, nach 44.81 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 616.93 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 23.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 802.32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX stabil -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt greifen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.