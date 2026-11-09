Mitsui Fudosan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Fudosan äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.200 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.55 Prozent auf 3.76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch