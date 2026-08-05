Mitsui Engineering Shipbuilding: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mitsui Engineering Shipbuilding hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.490 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 575.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 561.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch