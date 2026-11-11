Mitsui Engineering Shipbuilding präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Engineering Shipbuilding hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 91.84 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 102.26 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 83.24 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsui Engineering Shipbuilding 84.40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 95.44 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 93.65 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.ch