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12.11.2026 06:37:00
Mitsui Engineering Shipbuilding: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Mitsui Engineering Shipbuilding liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsui Engineering Shipbuilding die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Mitsui Engineering Shipbuilding hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.690 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 522.7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 572.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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