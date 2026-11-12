Mitsui Chemicals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Chemicals hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 73.93 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Chemicals 18.93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 398.24 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 519.04 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17.41 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 484.92 Milliarden JPY gesehen.

Redaktion finanzen.ch