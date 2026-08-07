Mitsui Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Chemicals hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.89 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch