Mitsui Chemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsui Chemicals liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsui Chemicals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Chemicals 0.130 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsui Chemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch