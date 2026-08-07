Mitsui Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Chemicals hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 88.78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 415.35 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 460.05 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch