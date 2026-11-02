Mitsuchi präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsuchi präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9.00 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14.24 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.36 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch