Mitsuboshi Belting hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mitsuboshi Belting hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 94.57 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsuboshi Belting 73.37 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 25.20 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.32 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch