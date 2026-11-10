Mitsuboshi Belting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mitsuboshi Belting lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 135.56 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsuboshi Belting 64.08 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.23 Prozent auf 26.19 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch