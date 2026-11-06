Mitsubishi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsubishi stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.270 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32.84 Milliarden USD im Vergleich zu 29.98 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch