Mitsubishi UFJ Lease Finance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsubishi UFJ Lease Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.63 JPY. Im Vorjahresquartal waren 21.96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitsubishi UFJ Lease Finance 570.54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 542.92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch