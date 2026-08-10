Mitsubishi UFJ Lease Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi UFJ Lease Finance hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22.03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 39.89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7.77 Prozent auf 539.10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi UFJ Lease Finance 584.50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch