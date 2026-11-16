Mitsubishi UFJ Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi UFJ Financial Group hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.46 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.440 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch