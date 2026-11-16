Mitsubishi UFJ Financial Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsubishi UFJ Financial Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 72.96 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi UFJ Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 65.51 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3’462.93 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3’246.06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch