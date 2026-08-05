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05.08.2026 06:37:00
Mitsubishi UFJ Financial Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mitsubishi UFJ Financial Group hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.45 USD. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi UFJ Financial Group einen Gewinn von 0.330 USD je Aktie eingefahren.
Mitsubishi UFJ Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.88 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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