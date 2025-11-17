Mitsubishi UFJ Financial Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mitsubishi UFJ Financial Group hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.44 USD gegenüber 0.400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.26 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.77 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch