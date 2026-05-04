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04.05.2026 06:37:00
Mitsubishi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mitsubishi hat am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 52.18 JPY gegenüber 31.31 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 5’234.95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4’674.33 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
In Sachen EPS wurden 210.92 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi 236.97 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Mitsubishi im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18’916.00 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 18’617.60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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