Mitsubishi Research Institute: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mitsubishi Research Institute hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mitsubishi Research Institute hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 29.18 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 86.73 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 27.83 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mitsubishi Research Institute hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 407.54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 405.55 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mitsubishi Research Institute 126.06 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 121.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch