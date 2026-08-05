Mitsubishi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi 0.360 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 32.51 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.18 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch