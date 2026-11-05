Mitsubishi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 87.68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 40.28 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 5’229.42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi 4’419.14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch