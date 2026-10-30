MITSUBISHI PENCIL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MITSUBISHI PENCIL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37.01 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15.69 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat MITSUBISHI PENCIL im vergangenen Quartal 22.07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MITSUBISHI PENCIL 20.84 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch