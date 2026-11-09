Mitsubishi Motors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Motors hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.20 Prozent zurück. Hier wurden 4.33 Milliarden USD gegenüber 4.42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch