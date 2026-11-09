Mitsubishi Motors präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsubishi Motors stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3.26 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi Motors ein EPS von -7.450 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 688.96 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 652.17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch