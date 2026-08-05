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05.08.2026 06:37:00
Mitsubishi Motors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mitsubishi Motors präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7.67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.89 Milliarden USD im Vergleich zu 4.21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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