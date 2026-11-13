Mitsubishi Materials: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mitsubishi Materials hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.490 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51.09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch