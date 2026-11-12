Mitsubishi Materials: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mitsubishi Materials hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Mitsubishi Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 532.42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 72.98 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 650.40 Milliarden JPY – ein Plus von 63.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsubishi Materials 398.51 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch