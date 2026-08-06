Mitsubishi Heavy Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsubishi Heavy Industries hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.13 USD. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi Heavy Industries einen Gewinn von 0.070 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.49 Milliarden USD – eine Minderung von 9.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.26 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch