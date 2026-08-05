Mitsubishi Heavy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi Heavy Industries hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 40.08 JPY gegenüber 20.32 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1’194.20 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1’193.65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch