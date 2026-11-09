Mitsubishi Heavy Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mitsubishi Heavy Industries hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20.41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13.89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1’329.07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 920.07 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch