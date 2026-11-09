Mitsubishi Heavy Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsubishi Heavy Industries lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Heavy Industries 0.050 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 8.35 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 33.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch