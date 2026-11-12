MITSUBISHI GAS CHEMICAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MITSUBISHI GAS CHEMICAL hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

MITSUBISHI GAS CHEMICAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.270 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.34 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MITSUBISHI GAS CHEMICAL einen Umsatz von 1.25 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch