Mitsubishi Gas Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Gas Chemical hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 94.02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 43.17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 177.98 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223.70 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch